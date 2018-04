La Lettre Pro de la Radio n° 99 vient de paraitre

Le DAB motive les radios normandes

Huitième étape de notre tour de France des Comités Territoriaux de l’Audiovisuel, après Toulouse, Dijon, Lyon, Bordeaux, Lille, Paris, Nancy, direction Caen. Les 12 CTA en métropole et 4 en outre-mer sont les antennes régionales du CSA. Ils sont dotés d’une compétence consultative, dans le cadre de l’examen des dossiers lors des appels aux candidatures pour les radios et les télévisions locales, du contrôle du respect de leurs obligations par les titulaires d’autorisations, et de certaines compétences décisionnelles.



VIA, le codec portable de chez Tieline

Rien de plus simple pour faire une émission en extérieur, aussi simple qu’un appel téléphonique. L'animateur ou le journaliste, présent en dehors du studio, allume son codec et le connecte en appuyant sur une seule touche de l’écran tactile couleur. Rien n’est plus simple. Le reportage sur le terrain devient si facile. La marque Tieline a bien compris que la flexibilité est primordiale pour les événements délocalisés.



Assistants vocaux, la radio du futur

Google, Amazon, Apple... Déjà lancés aux États-Unis, les assistants vocaux cartonnent. Mais parviendront-ils à pénétrer le marché radiophonique français et modifieront-ils la façon d’écouter la radio ? La Lettre Pro de la Radio est partie enquêter sur ces nouvelles technologies au contact de plusieurs spécialistes du domaine dans les stations.



Non, le digital ne va pas tuer la radio

Nos stations de radio vont-elles mourir, englouties par la vague du digital qui s’abat, depuis quelques années, sur les médias ? La presse écrite est submergée depuis 20 ans et commence à s’en remettre après de profonds bouleversements. Si les radios du monde entier voient leur audience s’effriter et vieillir inexorablement, les nouveaux outils digitaux permettent aux marques de radio de toucher un nouveau public. Encore faut-il qu’elles saisissent cette chance…