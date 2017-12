La Lettre Pro de la Radio n° 95 vient de paraitre

Speed Consulting by Rémy Jounin

Le coup est rude, il faut l'avouer. Les déménagements des sièges historiques, on pouvait encore l'accepter. Mais la mise à nu du 22 rue Bayard avec le démontage de la façade de Vasarely, ça c'est vraiment un signe, le marqueur d'un changement d'ère, d'une page qui se tourne à jamais.



Les nouvelles méthodes des commerciaux B to B

Les attentes des annonceurs ont évolué. Désormais, seuls 4% des acheteurs ont une opinion favorable d’un commercial qui les appelle à l’improviste par Social selling, CRM, recommandations, workshops… Le processus d’achat est plus complexe, la concurrence plus vaste. Les annonceurs ont besoin d’expertise, pas d’arguments de "vendeurs de pub". Selon une étude Linkedin, 77% des acheteurs sont plus susceptibles de sélectionner un commercial qui connaît bien leurs besoins.



Un habillage de Noël est-il nécessaire ?

Les fêtes de fin d’année arrivent et la tentation est grande d’habiller votre antenne de grelots et de "oh oh oh", marqueur sonore distinctif du père Noël. Mais est-ce vraiment une bonne solution sans paraître ringard ? Quelles sont les tendances en 2017 ? Nous avons posé la question à un producteur d’habillages pour les radios. Jonathan Lacko (Tune Republic) nous dévoile les secrets d’un bon habillage pour les fêtes de fin d’année.