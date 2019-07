La Lettre Pro de la Radio n° 113 vient de paraitre

RCA à Saint Nazaire : évolution maison avec une solution "couteau suisse"

RCA exploite actuellement 3 fréquences FM (Nantes, Saint Nazaire, Les Sables d’Olonne) et 4 fréquences DAB (Nantes, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon, et dernièrement La Rochelle). Le développement de RCA a reposé sur une solution logicielle déterminante pour son évolution.



Compteur de popularité

Pour frimer en vitrine, motiver votre équipe ou regonfler votre ego, équipez votre rédaction d'un compteur de likes. Paramétrable depuis un smartphone, ces boîtiers se connectent à internet et "surveillent" la popularité des uns et des autres...



Cartouchier interactif USB

Boostés par l'émergence de l’esport et des joueurs-streameurs, les prix des petits panels USB à touches personnalisables se sont

effondrés, excellente nouvelle pour nos studios de radio qui doivent rester à la fois ergonomiques et future-proofs.



Les murs ont des oreilles

L'explosion du marché des assistants vocaux et la recrudescence des podcasts ont redonné aux Français le goût de sonoriser leur maison, les poussant parfois face à des contraintes d'intégration inédites.