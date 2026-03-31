La Lettre Pro L’Hebdo 201 quand la radio casse les codes

À 4 500 km d’Iqaluit, capitale du Nunavut, deux silhouettes attirent l’attention dans les allées des Radiodays Europe à Riga. François Ouellette, bénévole engagé, et Franck Bleu Tia, gestionnaire de la station, incarnent à eux seuls l’esprit de CFRT 107.3 FM.
Cette radio communautaire francophone, née en 1994 de la volonté d’une poignée de passionnés, diffuse aujourd’hui pour environ 460 francophones disséminés sur un territoire gigantesque, équivalent à un cinquième du Canada. Derrière ces chiffres modestes se cache une détermination impressionnante. Fonctionnant avec seulement cinq bénévoles, la station démontre que la taille d’un média ne conditionne ni son influence ni sa capacité à rayonner. Et leur présence à Riga dépasse le simple symbole.
La radio face à son nouveau terrain de jeu
Pour décrypter les mutations du secteur
Et pour aller plus loin, un accès total et illimité (LÀ) permet de découvrir chaque semaine une cinquantaine de contenus exclusifs, pensés pour accompagner les acteurs de la radio dans leurs transformations quotidiennes.