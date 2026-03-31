La Lettre Pro L’Hebdo 201 quand la radio casse les codes

Dans un environnement dominé par les réseaux sociaux et les logiques de recommandation, la radio n’est plus seule à incarner la proximité avec son public. Benoît Lebreau, fondateur de la newsletter Social Radio, analyse cette mutation structurelle qui redéfinit les codes du média. L’essor des formats vidéo, l’importance croissante des algorithmes et l’évolution des usages obligent les stations à repenser leurs écritures et leurs stratégies de diffusion. Il ne s’agit plus seulement de produire du contenu audio, mais de concevoir des expériences adaptées à des plateformes multiples, où la découverte passe autant par l’image que par le son. Pour autant, cette transformation ne signe pas la fin de l’ADN radio. Au contraire, elle invite à le réinterpréter. La capacité à créer du lien, à raconter et à accompagner reste intacte, mais elle doit désormais s’exprimer dans des formats hybrides, agiles et souvent plus courts, capables de capter l’attention dans un flux informationnel saturé.