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Mardi 31 Mars 2026 - 07:40

La Lettre Pro L’Hebdo 201 quand la radio casse les codes


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Cette nouveau numéro explore les contrastes d’un média en pleine mutation, entre initiatives venues des territoires les plus isolés et défis imposés par les plateformes numériques. Des voix passionnées venues du Grand Nord aux réflexions stratégiques sur les formats courts, ce numéro met en lumière une radio qui refuse de se laisser figer, et qui invente chaque jour de nouvelles façons d’exister.


La Lettre Pro L’Hebdo 201 quand la radio casse les codes

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À 4 500 km d’Iqaluit, capitale du Nunavut, deux silhouettes attirent l’attention dans les allées des Radiodays Europe à Riga. François Ouellette, bénévole engagé, et Franck Bleu Tia, gestionnaire de la station, incarnent à eux seuls l’esprit de CFRT 107.3 FM.
Cette radio communautaire francophone, née en 1994 de la volonté d’une poignée de passionnés, diffuse aujourd’hui pour environ 460 francophones disséminés sur un territoire gigantesque, équivalent à un cinquième du Canada. Derrière ces chiffres modestes se cache une détermination impressionnante. Fonctionnant avec seulement cinq bénévoles, la station démontre que la taille d’un média ne conditionne ni son influence ni sa capacité à rayonner. Et leur présence à Riga dépasse le simple symbole.


La radio face à son nouveau terrain de jeu

Dans un environnement dominé par les réseaux sociaux et les logiques de recommandation, la radio n’est plus seule à incarner la proximité avec son public. Benoît Lebreau, fondateur de la newsletter Social Radio, analyse cette mutation structurelle qui redéfinit les codes du média. L’essor des formats vidéo, l’importance croissante des algorithmes et l’évolution des usages obligent les stations à repenser leurs écritures et leurs stratégies de diffusion. Il ne s’agit plus seulement de produire du contenu audio, mais de concevoir des expériences adaptées à des plateformes multiples, où la découverte passe autant par l’image que par le son. Pour autant, cette transformation ne signe pas la fin de l’ADN radio. Au contraire, elle invite à le réinterpréter. La capacité à créer du lien, à raconter et à accompagner reste intacte, mais elle doit désormais s’exprimer dans des formats hybrides, agiles et souvent plus courts, capables de capter l’attention dans un flux informationnel saturé.

Pour décrypter les mutations du secteur

En complément de ces analyses et témoignages, L’Hebdo propose comme chaque semaine une vision élargie de l’actualité du secteur. Playlist de la rédaction, chiffres clés, Top 5 des articles les plus lus sur lalettre.pro, études audio et verbatims de professionnels viennent enrichir cette édition et offrir aux lecteurs des repères concrets dans un paysage en constante évolution. Le numéro 201 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement  (ICI) en lecture directe.
Et pour aller plus loin, un accès total et illimité () permet de découvrir chaque semaine une cinquantaine de contenus exclusifs, pensés pour accompagner les acteurs de la radio dans leurs transformations quotidiennes.


Tags : Benoît Lebreau, Canada, CFRT, FC Radio, Franck Bleu Tia, François Ouellette, La Lettre Pro de la Radio, NRJ, podcast vidéo, proximité, Radio Days Europe 2026, réseaux sociaux, TikTok, Twitch



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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