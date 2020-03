La Folle soirée de l’Opéra avec Radio Classique

Deux soirées d’exception qui feront vivre toute la richesse des passions humaines, mises en musique par des compositeurs de génie. Les auditeurs entendront les plus beaux airs d’opéra chantés par les plus grandes voix de la scène actuelle, notamment la soprano Vannina Santoni, la mezzo-soprano Nora Gubisch, le ténor Julien Behr et le baryton Alexandre Duhamel, qui seront accompagnés par le Choeur régional Vittoria d’Île de France et l’Orchestre national d’Île-de-France, dirigé par Victorien Vanoosten.