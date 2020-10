La Fnac met une "Claque" au monde du podcast

Benjamin Perret annonce la couleur pendant son entretien à CBnews : « Le premier rendez-vous sera dédié à la chanteuse Melody Gardot sur les coulisses de la préparation de son album, enregistré lors du Paris Podcast Festival. Le but étant d'enclencher une mécanique de fidélité auprès de ceux et celles qui s'y intéresseront. Ce podcast s'appelle "Infusion" et a été conçu en collaboration avec Louie Media. "Infusion" sera médiatisé sur les réseaux sociaux, via notre partenaire Kobo (application) ainsi que sur notre site, Fnac.com. Dans un autre temps, nous déploierons aussi des contenus dédiés à des sujets sociétaux. L'objectif sera, en principe, de diffuser un podcast par mois et 3 ou 4 contenus supplémentaires via Kobo. Le tout en suivant le calendrier culturel et les actualités car il faut aussi leur donner le temps de vivre sur le digital. En complément, il y a une création sonore, les "enquêtes criminelles" de Kobo Originals et "Ateliers d’écriture" ».