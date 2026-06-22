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Lundi 22 Juin 2026 - 05:55

La Ferarock célébrera ses 35 ans avec un marathon de 35 heures


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Créée en 1991 par six radios associatives souhaitant mutualiser leurs relations avec les labels musicaux, la Ferarock célèbrera ses 35 ans les 4 et 5 septembre 2026. Réunissant aujourd’hui 26 radios, la fédération organisera à Rennes et sur l’ensemble de ses antennes un marathon de 35 heures mêlant radio, musique, archives, témoignages, émissions en public et concerts pour revenir sur son histoire et celle des radios associatives.


La Ferarock célébrera ses 35 ans avec un marathon de 35 heures

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En 1991, six radios associatives issues de différents territoires français, Radio 666, Radio Béton, Radio Dio, L'Eko des Garrigues, Radio Primitive et Radio FMR, se sont regroupées autour d’un objectif commun : recevoir davantage de CD des labels de l’époque. Trente-cinq ans plus tard, cette initiative est devenue la Ferarock, une fédération qui rassemble désormais 26 radios.
Au fil des années, le réseau a élargi son rôle pour devenir un espace de partage et de défense des artistes, des voix et des musiques peu présentes dans les médias généralistes. La fédération souligne avoir trouvé sa place dans l’écosystème des médias, du monde associatif et des musiques actuelles, tout en conservant ce qui constitue son ADN depuis sa création : la découverte musicale.

Cette trajectoire sera au cœur des célébrations organisées pour marquer cet anniversaire, malgré un chiffre qui n’est traditionnellement pas considéré comme un anniversaire "rond".

Un marathon de 35 heures entre radio, musique et mémoire collective

Pour célébrer ses 35 ans, la Ferarock prévoit un dispositif centré sur la radio et les antennes de son réseau. La fédération annonce un programme de "35 heures de marathon-radio-musique" destiné à raconter l’histoire des radios associatives et à réunir celles et ceux qui ont contribué à leur développement. L’événement s’appuiera sur les "camarades des premières heures", des archives, des témoignages, des musiques et différents temps d’échanges. Le programme se déroulera en journée, en soirée, durant la nuit puis à nouveau en journée et en soirée, avec des émissions réalisées en public et des concerts.
Ce rendez-vous se tiendra à Rennes mais sera également relayé sur l’ensemble des antennes membres du réseau. La Ferarock donne ainsi rendez-vous aux auditeurs, aux bénévoles, aux professionnels de la radio associative et aux acteurs des musiques actuelles les 4 et 5 septembre 2026 pour célébrer 35 années d’existence et d’engagement radiophonique.

Tags : anniversaire, Ferarock, L'Eko des Garrigues, Radio 666, Radio Béton, Radio Dio, Radio Primitive, Rennes



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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