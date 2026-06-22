La Ferarock célébrera ses 35 ans avec un marathon de 35 heures

Vous aimerez aussi
-
Aeranti-Corallo célèbre 50 ans de radios et télévisions locales en Italie
-
Jet FM célébrera ses 40 ans lors d’une soirée de soutien
-
Radio Free Dom célèbre ses 45 ans avec un grand concert à La Réunion
-
Rennes accueillera la 6e édition du "NRJ Green Live" organisée par NRJ
-
Les radios Ferarock réunies autour des Inouïs 2026 à Bourges
En 1991, six radios associatives issues de différents territoires français, Radio 666, Radio Béton, Radio Dio, L'Eko des Garrigues, Radio Primitive et Radio FMR, se sont regroupées autour d’un objectif commun : recevoir davantage de CD des labels de l’époque. Trente-cinq ans plus tard, cette initiative est devenue la Ferarock, une fédération qui rassemble désormais 26 radios.
Au fil des années, le réseau a élargi son rôle pour devenir un espace de partage et de défense des artistes, des voix et des musiques peu présentes dans les médias généralistes. La fédération souligne avoir trouvé sa place dans l’écosystème des médias, du monde associatif et des musiques actuelles, tout en conservant ce qui constitue son ADN depuis sa création : la découverte musicale.
Au fil des années, le réseau a élargi son rôle pour devenir un espace de partage et de défense des artistes, des voix et des musiques peu présentes dans les médias généralistes. La fédération souligne avoir trouvé sa place dans l’écosystème des médias, du monde associatif et des musiques actuelles, tout en conservant ce qui constitue son ADN depuis sa création : la découverte musicale.
Cette trajectoire sera au cœur des célébrations organisées pour marquer cet anniversaire, malgré un chiffre qui n’est traditionnellement pas considéré comme un anniversaire "rond".
Un marathon de 35 heures entre radio, musique et mémoire collective
Pour célébrer ses 35 ans, la Ferarock prévoit un dispositif centré sur la radio et les antennes de son réseau. La fédération annonce un programme de "35 heures de marathon-radio-musique" destiné à raconter l’histoire des radios associatives et à réunir celles et ceux qui ont contribué à leur développement. L’événement s’appuiera sur les "camarades des premières heures", des archives, des témoignages, des musiques et différents temps d’échanges. Le programme se déroulera en journée, en soirée, durant la nuit puis à nouveau en journée et en soirée, avec des émissions réalisées en public et des concerts.
Ce rendez-vous se tiendra à Rennes mais sera également relayé sur l’ensemble des antennes membres du réseau. La Ferarock donne ainsi rendez-vous aux auditeurs, aux bénévoles, aux professionnels de la radio associative et aux acteurs des musiques actuelles les 4 et 5 septembre 2026 pour célébrer 35 années d’existence et d’engagement radiophonique.
Ce rendez-vous se tiendra à Rennes mais sera également relayé sur l’ensemble des antennes membres du réseau. La Ferarock donne ainsi rendez-vous aux auditeurs, aux bénévoles, aux professionnels de la radio associative et aux acteurs des musiques actuelles les 4 et 5 septembre 2026 pour célébrer 35 années d’existence et d’engagement radiophonique.