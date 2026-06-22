La Ferarock célébrera ses 35 ans avec un marathon de 35 heures

Pour célébrer ses 35 ans, la Ferarock prévoit un dispositif centré sur la radio et les antennes de son réseau. La fédération annonce un programme de "35 heures de marathon-radio-musique" destiné à raconter l’histoire des radios associatives et à réunir celles et ceux qui ont contribué à leur développement. L’événement s’appuiera sur les "camarades des premières heures", des archives, des témoignages, des musiques et différents temps d’échanges. Le programme se déroulera en journée, en soirée, durant la nuit puis à nouveau en journée et en soirée, avec des émissions réalisées en public et des concerts.

Ce rendez-vous se tiendra à Rennes mais sera également relayé sur l’ensemble des antennes membres du réseau. La Ferarock donne ainsi rendez-vous aux auditeurs, aux bénévoles, aux professionnels de la radio associative et aux acteurs des musiques actuelles les 4 et 5 septembre 2026 pour célébrer 35 années d’existence et d’engagement radiophonique.