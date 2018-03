La FRAP, partenaire du Forum Entreprendre dans la Culture

Pour sa 2e édition, le Forum Entreprendre dans la Culture fait appel aux radios associatives pour promouvoir et faire vivre la journée. Partenaire de l'événement, la Fédération des Radios Associatives en Pays de la Loire coordonne une radio éphémère qui émettra toute la journée du 22 mars depuis le Médiacampus à Nantes. Interviews en direct, reportages réalisés à l'avance sur toute la région, émissions spéciales mutualisées et retransmissions de tables rondes ponctuerons cette journée. Les contenus seront mis à disposition et diffusés par les radios partenaires en fonction de leurs grilles et de leurs lignes éditoriales. "Par la mise en place de ce dispositif exceptionnel, les radios associatives se placent en principal réseau média de la région et premier soutient du développement économique culturel avec le soutien de la DRAC" précise la FRAP.