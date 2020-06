La Dépêche choisit Saooti pour produire, diffuser et monétiser ses podcasts

Le premier titre à être équipé de notre solution est l’Indépendant, les autres titres du Groupe (notamment La Dépêche et Midi Olympique) démarreront l’aventure audio dans les semaines à venir. Les contenus seront disponibles sur les sites du Groupe, les applications mobiles, ainsi que sur l’ensemble des plateformes audio grand public de l’écosystème mondial, notamment Deezer, Spotify, Apple et Google Podcasts, les enceintes connectées. Quant aux mesures d’audiences, elles seront certifiées par l’ACPM. Gage d’excellence, les rapports d’audience de Saooti fournissent tous les détails utiles : écoute par période, répartition hebdomadaire et horaire, par système d’exploitation, par plateforme de distribution, par site web, complétion d’écoute...