La Castafiore, tous les soirs, sur France Culture

Après Les Cigares du Pharaon (2016), Le Lotus bleu (2016), Les 7 Boules de cristal (2017) et Le Temple du Soleil (2019), Benjamin Abitan, metteur en scène et réalisateur de fictions radiophoniques, et Katell Guillou, scénariste, relèvent une nouvelle fois le défi pour la réalisation des Bijoux de la Castafiore. Le cinquième album de Tintin que France Culture enregistre en studio avec la troupe de la Comédie-Française et l’Orchestre national de France, dirigé par Didier Benetti.

Sa diffusion a lieu du 26 au 30 octobre à 20h30 dans "Fiction / Le Feuilleton". Cette émission est également à écouter et podcaster sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.