La CORLAB veut des jeunes engagés dans des radios impliquées

L’appel à candidatures pour la saison 2025-2026 couvre l’ensemble de la Bretagne administrative. Au total, plus de 25 postes sont à pourvoir dans 17 structures différentes, pour une durée de huit mois à partir du 15 septembre ou du 1er octobre selon les radios. L’Ille-et-Vilaine concentre notamment une forte activité, avec quatre postes chez C Lab à Rennes, deux chez Canal B, deux au sein de Quartier des Ondes et un à Saint-Malo, chez Radio Parole de Vie.

Dans le Morbihan, Radio Balises (Lannester), Radio Bro Gwened (Pontivy) et Timbre FM (Augan) s’inscrivent également dans le dispositif. Le Finistère reste un territoire particulièrement engagé, avec notamment les radios Kerne, Mutine, BOA, Transistoc’h ou encore Radio U, qui étend ses missions à Brest, Morlaix et Quimper. Dans les Côtes-d’Armor, Radio Kreiz Breizh et Radio Activ’ participeront également à l’accueil de jeunes volontaires.