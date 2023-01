La COFEM recommande un changement de système dans l’aide aux médias suisses

"Nous sommes convaincus qu’en Suisse, compte tenu de la situation économique difficile, en particulier pour les médias régionaux et locaux, il est nécessaire de soutenir par des fonds publics non seulement la SSR, mais également les fournisseurs de contenu journalistique privés", a déclare la présidente de la Commission Anna Jobin.

Ces derniers devraient toutefois pouvoir décider librement comment ils entendent fournir leurs contenus à la population. L'aide a pour objectif de mettre à disposition le plus largement possible des informations pertinentes pour la démocratie, peu importe sous quelle forme.