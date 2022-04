La CNRA réagit à l'éventuelle suppression de la redevance de l'audiovisuel

Face à un paysage radiophonique et médiatique mouvant où l'emprise néfaste de groupes industriels ou financiers se veut de plus en plus prégnante, la CNRA rappelle qu'elle reste plus que jamais attachée au respect des équilibres établis après plus de 40 ans de libération des ondes : "les luttes et les engagements passés ne sauraient souffrir de volontés visant à nuire à l'équilibre des catégories et à la diversité du paysage radiophonique en analogique comme en numérique. Par ailleurs, en s'acquittant de la redevance, les citoyens doivent prendre conscience qu’ils participent à garantir le au maintien des libertés d'expression et l’indépendance des lignes éditoriales".