"La Belle balade de Bel RTL" va rythmer l'été des auditeurs

Chaque semaine, Bel RTL installe son studio au cœur d'une commune à l'honneur pour démarrer une " Belle Balade Bel RT L". Il s'agit d'une boucle pédestre à parcourir seul, en famille ou entre amis. Les auditeurs doivent scanner les QR codes situés le long du parcours et écouter les animateurs de Bel RTL. Ils feront découvrir les trésors du patrimoine et raconteront les histoires des châteaux et lieux d'exception de la région concernée tout en vous faisant découvrir les spécialités culinaires, le folklore et les légendes du coin.Les auditeurs peuvent écouter Bel RTL tous les samedis après-midi de 13h à 15h30 pour découvrir les pépites bien de chez eux et participer aux Belles Balades Bel RTL en compagnie de Jacques Van de Biggelaar.