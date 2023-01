La Belgique suspend la vente au détail de récepteurs radio analogiques

Les trois régions belges — Flandre, Wallonie et Bruxelles — sont parvenues à un consensus "national" sur la question.

"L'obligation d'intégrer le DAB+ pour les voitures neuves et les récepteurs radio domestiques est une belle avancée dans la numérisation de notre paysage radio", a commenté Benjamin Dalle, le ministre flamand des médias. "Nous avons annoncé cette obligation, il y a un certain temps. Je suis convaincu que nous sommes, comme d'autres pays de l'Union Européenne, prêts pour la numérisation. L'obligation du 1er janvier fait de la FM une technologie du passé".