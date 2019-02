La BNF et France Musique célèbrent la Journée internationale des droits des femmes

Au programme, à partir de 18h, une table ronde sur les femmes compositrices avec notamment Laure Marcel-Berlioz, directrice du Centre de documentation de la musique contemporaine et Michèle Reverdy, compositrice. Aliette de Laleu, journaliste à France Musique, animera cette table ronde, à retrouver prochainement sur francemusique.fr. Entre 20h et 22h, la BnF et France Musique organiseront un concert (diffusé en direct sur France Musique) qui réunira les oeuvres de musique de chambre de Nadia Boulanger, Betsy Jolas, et Michèle Reverdy et interprétées par Donatienne Michel-Dansac (soprano), Géraldine Dutroncy (piano), Alexandra Greffin-Klein (violon), Laurent Camatte (alto), Julien Decoin (violoncelle), Alain Billard (clarinette). Un concert présenté par Arnaud Merlin, producteur à France Musique depuis 1996.