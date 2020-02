La BEI accorde un financement à Media Square

Media Square s’inscrit également dans l’Action en faveur du climat de la BEI. Car le nouvel immeuble de la RTBF sera non seulement à la pointe de la technologie, mais il sera également performant sur le plan de l’efficacité énergétique, consommant moitié moins que le bâtiment actuel, grâce aux techniques de construction innovantes ; à l’installation de puits géothermiques et de panneaux solaires. C’est une option majeure pour la BEI, qui a au tout premier plan de ses priorités le soutien d’une économie à faible intensité de carbone. La "Banque du Climat de l’Union européenne" poursuit avec force depuis un décennie la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique sous toutes ses formes et elle s’engage aux côtés des promoteurs des projets qui y contribuent. C’est ainsi que la BEI va contribuer massivement au Pacte Vert pour l’Europe, le New Green Deal de la Commission européenne.