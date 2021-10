La BBC veut réduire son impact environnemental

Les détails de la stratégie comprennent le passage aux énergies renouvelables et aux véhicules électriques, la réductions des déplacements professionnels, la poursuite de la mise en œuvre des méthodes de production plus durables, telles que l'utilisation par BBC Studios d'hydrogène et de générateurs alimentés par batterie sur Winterwatch...

Les objectifs approuvés par la SBTi engagent la BBC à réduire les émissions notamment celles provenant des bâtiments et de la consommation générale d'énergie (-46 % d'ici 2030). En outre, le plan de la BBC vise de réduire les voyages d'affaires (-28 % sur la même période).