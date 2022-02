La BBC plaide l'importance d'une information impartiale

L'étude indique que les Britanniques continuent de se tourner vers la BBC, la moitié des adultes utilisant d'abord la BBC pour savoir ce qui se passe au Royaume-Uni et dans le monde, avant toute autre source d'information. La BBC est également le fournisseur de référence pour les jeunes publics avec 42 % des 18 à 34 ans qui se tournent d'abord vers la BBC, plus de trois fois le pourcentage utilisant Twitter. L'étude suggère également que la BBC est également systématiquement la source la plus choisie pour des informations impartiales, sur une gamme de questions d'actualité, notamment les tensions actuelles entre la Russie et l'Ukraine, l'augmentation actuelle du coût de la vie et la levée des restrictions Covid-19.