LMDE lance un podcast inédit avec l'agence Calliopé

Rédigé par Brulhatour le Mercredi 29 Juillet 2020 à 09:42 | modifié le Mercredi 29 Juillet 2020 à 09:42

LMDE (La Mutuelle des Étudiants) a lancé une première mini-série de podcasts sous forme de fiction produite par Calliopé. L'objectif est d'aborder les sujets liés à l'angoisse, au stress et plus globalement à la santé mentale qui touchent de plus en plus de jeunes ; le confinement ayant largement accentué cette tendance...