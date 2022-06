L'opération "Une webradio, un parrain" jusqu'à fin juin

L’ambition de l’appel à projets Une webradio, un parrain pour les collèges, lancé par le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse dans le cadre du plan France 2030, s’inscrit dans une volonté d’impulser une nouvelle dynamique en renforçant l’éducation aux médias et à l’information (ÉMI) telle que présentée dans la circulaire du 24 janvier 2022, par la mise en place d’une webradio dans les collèges non équipés. L’appel à projets pour la généralisation des webradios dans les collèges vise à renforcer chez les élèves des compétences transversales indispensables pour se repérer dans un monde où les vecteurs d’information et de communication se multiplient. Son ambition est de développer la citoyenneté numérique en renforçant l’ÉMI dans les collèges par la construction de projets pédagogiques.