L'opération NRJ School’Up se poursuit en Belgique

L’objectif est de mettre en lumière les professeurs inspirants et les structures originales. Trente écoles sont en compétition partout en Wallonie et à Bruxelles. L’école ayant montré le maximum de son potentiel verra une star débarquer chez elle pour un concert-évènement " NRJ School " en septembre 2019. Dans chaque école, Vinz et Lara sont accueillis par un comité d’élèves "ambassadeurs" qui les guident à travers l’établissement. Ils visitent l’ensemble des locaux et découvrent les projets, les talents, les aptitudes des élèves de l’école. Depuis le 15 mars, ce sont déjà dix établissements qui ont brillé par leur inventivité et leur dynamisme (Athénée Royal de Koekelberg, Saint-Joseph à Chimay, Institut de la Sainte-Union…). Chaque journée se termine en musique dans la cour de l'école, avec les animateurs de NRJ aux platines.Il reste 20 dates qui passeront par Bruxelles, Waterloo, Lessines, Saint-Hubert…