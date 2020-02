L'équipe du NAB Show surveille le COVID-19

Rappelons que le NAB Show, qui aura lieu du 18 au 22 avril 2020 à Las Vegas,, est la convention la plus importante et la plus complète au monde englobant la convergence des médias, du divertissement et de la technologie. L'événement attend 90 000 participants venus de 160 pays et plus de 1 600 exposants. Bien que l'équipe du NAB reste ferme dans son engagement à organiser, comme prévu, la prochaine édition, la santé et la sécurité des participants et des exposants sont la priorité absolue du NAB. À cette fin, l'équipe se consacre notamment à fournir des réponses rapides et une assistance aux participants. L'équipe de gestion a lancé une page de ressources COVID-19 (accessible ICI ) sur le site web du NAB Show, où des infos seront régulièrement mises à jour.