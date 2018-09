"L'épreuve du temps" : le nouveau livre de Nikos Aliagas

" J’ai commencé à photographier les gens par peur de ne plus les revoir, lorsque, petit garçon, j’ai trouvé des photographies de mes parents jeunes dans une boîte à chaussures. Cette représentation du temps qui passe sur leur visage fut brutale, Chronos le dieu grec du Temps et de la Destinée est entré dans ma vie par une image. Et l’insouciance de l’enfance s’est envolée ce jour-là" explique Nikos Aliagas. La photo et Nikos, c'est donc une histoire d'amour qu'il partage grâce à des expositions ou encore chaque semaine dans le magazine Gala. Le journaliste qui officie à la matinale de Europe 1 avait déjà publié un livre intitulé "Nikos Now" en 2011.

Ce nouvel ouvrage intitulé "L'épreuve du temps", pour ceux qui aiment la photo et aussi Nikos Aliagas, paraîtra le 11 octobre prochain (224 pages) aux Editions de La Martinière.