L’enregistrement et le montage gratuits sur Acast

Ce partenariat avec Podcastle donne l’accès à trois principales fonctionnalités. D'abord, l'enregistrement des interviews à distance en qualité studio avec la possibilité d’enregistrer séparément les sons pour chaque piste, jusqu'à la vidéo 4K, sans perte sur le fichier WAV et sans avoir besoin d’un équipement sophistiqué (Podcastle permet de télécharger l'intégralité du fichier non compressé quelques instants après la fin de l'enregistrement). Ensuite, le montage et le mixage illimités avec des outils faciles à utiliser, comme "l’auto leveling" (la mise à niveau automatique du son), le découpage, le fondu entrant ou sortant, ainsi qu'une bibliothèque de musiques et de sons libre de droit. Enfin, un traitement audio avancé grâce notamment au "Magic Dust" qui améliore automatiquement le son du contenu pour un rendu similaire à ce que font les studios. Cette fonctionnalité supprime aussi les échos, les bruits via l’IA et les silences.

Une fois l’épisode finalisé, le podcasteur peut le télécharger sur Acast, qui se charge de le distribuer instantanément sur toutes les plateformes d’écoute.