L'émission "Affaires sensibles" adaptée sur France 3

"Affaires sensibles" va rouvrir ces dossiers non classés, les explorer et reprendre l’enquête. Avec le temps, certains ont de nouvelles choses à nous dire. Ceux qui ont vécu ces événements et qui, jusque-là, se taisaient, vont prendre la parole. Des documents inédits seront mis au jour. Structuré autour d’une enquête en images, le magazine de 65 min comprendra aussi de grands entretiens menés par Fabrice Drouelle. Porté par une réalisation originale, il mêlera l’enquête et le récit historique.

Une coproduction France Télévisions et Radio France, en partenariat avec l’INA.