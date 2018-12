L'éducation aux médias : une priorité pour franceinfo

En 2018, les équipes de franceinfo ont ainsi continué à se mobiliser auprès des plus jeunes, à l’antenne et sur le terrain. D'abord avec "franceinfo junior" (du lundi au vendredi à 14h51 et 16h51), Céline Asselot et Estelle Faure apprennent aux enfants à décrypter l’actualité. Ensuite, près de 300 ateliers radio ont été proposés à plus de 2 650 participants sur une dizaine d’événements : le salon de l’Agriculture, la fête de l’Humanité, le salon du Livre, Nice Unlimited, la route du Rhum, le salon de l’Education, le salon du Livre et de la Presse Jeunesse, sans oublier la première édition de Médias en Seine, le 22 novembre dernier.