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Mardi 7 Avril 2026 - 06:50

L’édition 2026 de la Fête de la Radio se tiendra les 4 et 5 juin


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La Fête de la Radio se tiendra les jeudi 4 et vendredi 5 juin 2026. En amont, l’association organise son assemblée générale ordinaire le vendredi 17 avril à 11h00. Ouvert aux acteurs de la radio et de l’audio digital, l’événement vise à fédérer professionnels et publics autour des usages, de la diffusion et des formats audio.


L’édition 2026 de la Fête de la Radio se tiendra les 4 et 5 juin

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L’association pour la Fête de la Radio convoque son assemblée générale ordinaire le vendredi 17 avril à 11h00. Cette réunion, réservée aux membres à jour de leur cotisation, se déroulera en ligne de 11h00 à 12h00. Seules les personnes et structures habilitées pourront entrer en séance et émarger la feuille de présence virtuelle.
L’ordre du jour prévoit notamment la présentation de la situation morale, la situation financière, le renouvellement du bureau, la question du droit d’entrée et des cotisations, ainsi qu’un point sur la Fête de la Radio 2026. Les membres sont invités à transmettre leurs questions en amont afin qu’elles puissent être intégrées aux échanges. Cette assemblée s’inscrit dans la gouvernance de l’association présidée par Lionel Guiffant, également directeur de RCS Europe.


Un dispositif ouvert aux acteurs de la radio

L’adhésion à l’association est accessible à toutes les catégories de radio ainsi qu’à toute personne intéressée par le média. Elle permet de participer aux réunions et groupes de travail, de contribuer aux événements organisés partout en France et de soutenir le développement de la Fête de la Radio. Le dispositif vise à rassembler les professionnels et les publics autour du média radio, en tenant compte de ses usages et de ses évolutions. L’association met en relation les volontaires avec les stations et favorise l’accès à des informations sur les événements, rencontres et initiatives liés à la radio et à l’audio digital.
Elle organise également des actions de découverte, notamment auprès des plus jeunes, en intégrant les pratiques liées aux webradios et aux nouveaux modes d’écoute.


Deux jours dédiés à la radio et à ses usages

La prochaine édition de la Fête de la Radio se déroulera les jeudi 4 et vendredi 5 juin 2026. Pendant ces deux jours, radios et auditeurs sont invités à participer à des initiatives permettant de découvrir les différentes dimensions du média, de sa diffusion à sa réception, qu’elle soit analogique ou numérique, en direct ou en différé.
La Fête de la Radio repose sur un principe d’ouverture. Chaque radio ou acteur de l’industrie peut organiser librement et gratuitement un événement en utilisant les outils de communication mis à disposition par l’association, puis le déclarer sur le site dédié. Encadrée en présence et sous le contrôle de l’ARCOM, propriétaire de la marque, l’initiative vise à structurer un rendez-vous annuel fédérateur pour l’ensemble de l’écosystème radio et audio digital, en associant diffusion linéaire et usages numériques.

Toutes les infos sont ICI

Tags : événement, Fête de la radio, Lionel Guiffant, RCS Europe



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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