L’édition 2026 de la Fête de la Radio se tiendra les 4 et 5 juin

L’adhésion à l’association est accessible à toutes les catégories de radio ainsi qu’à toute personne intéressée par le média. Elle permet de participer aux réunions et groupes de travail, de contribuer aux événements organisés partout en France et de soutenir le développement de la Fête de la Radio. Le dispositif vise à rassembler les professionnels et les publics autour du média radio, en tenant compte de ses usages et de ses évolutions. L’association met en relation les volontaires avec les stations et favorise l’accès à des informations sur les événements, rencontres et initiatives liés à la radio et à l’audio digital.

Elle organise également des actions de découverte, notamment auprès des plus jeunes, en intégrant les pratiques liées aux webradios et aux nouveaux modes d’écoute.

