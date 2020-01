L'audience des radios en Île-de-France

Qui a écouté quoi à Paris et en Île-de-France de septembre à décembre ? Et bien voilà quelques éléments de réponse réunis dans la deuxième 126 000 IDF de la saison. Moins attendue que la 126 000 Radio, sa grande soeur, cette étude offre néanmoins un regard particulier sur une vaste zone géographique et sur quelques disparités liées au milieu urbain.

En Audience Cumulée, France Inter, en hausse, domine le classement avec 12.8% (pour une PDA qui culmine à 15.1%). Elle est suivie par RTL, en hausse, (11.9%), RMC, en baisse, (7.6%), Europe 1, en baisse (6.6%) et par France Bleu, stable, (1.0%).





Chez les musicales : Skyrock (5.6%), NRJ (5.2%) et Nostalgie (3.7%) composent le trio de cette 126 000 IDF. Dans la catégorie des "Programmes locaux" : Latina (3.3%), FIP (2.6%), Générations (2.3%), Oui FM (1.9%), Voltage (1.9%), TSF Jazz (1.8%), Chante France (1.5%) et Tropiques FM (1.5%) font le classement en Île-de-France.