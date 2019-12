L'audience des radios aux Antilles

En Guadeloupe, 1% d’audience cumulée en 2019 représente 3 310 personnes âgées de 13 ans et plus. En Martinique, 1% d’audience cumulée en 2019 représente 3 203 personnes âgées de 13 ans et plus. Grand gagnant de cette vague, le Groupe RCI : en Guadeloupe RCI Guadeloupe enregistre une audience cumulée de 42.5% pour 48.2% de PDA et en Martinique, RCI Martinique totalise une audience cumulée de 40.4% pour 41.3% de PDA.

Le service public représenté par Guadeloupe LA 1ère et Martinique LA 1ère parvient néanmoins à obtenir des résultats supérieurs aux 20 points.