L'audience des podcasts natifs se stabilise

Le podcast natif continue d’être perçu comme un média puissant et positif, qui accompagne le changement selon cette étude de l'Institut CSA, étude présentée lors du Paris Podcast Festival. Parmi les résultats, on note que 76% des auditeurs disent avoir changé d'avis sur un sujet après avoir écouté un podcast natif. 83% des auditeurs hebdomadaires déclarent que le podcast natif offre des moments de douceur dans le quotidien. Pour 68%, le podcast natif adoucit même la dureté et la violence du réel. 69% des auditeurs hebdomadaires déclarent avoir augmenté leur consommation de podcasts natifs. Enfin, 52% envisagent de l’augmenter dans les 6 mois à venir et 79% le considèrent comme une habitude ancrée dans leur quotidien...