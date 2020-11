L'audience de la télévision et de la radio à Mayotte

À Mayotte, en octobre 2020, la radio est écoutée chaque jour par 106 300 auditeurs. L'audience cumulée est de 63.9% pour une DEA de 2h21. Des chiffres en baisse par rapport à avril 2018 (65.1% d'audience cumulé et 3h10 de DEA). À Mayotte, 1% d’audience cumulée en 2020 représente 1 664 personnes âgées de 13 ans et plus. Dans le cadre de cette nouvelle, une seule radio apparaît dans le classement : Mayotte La 1ère. la radio publique enregistre une part d'audience de 55.9% pour 48.0% d'audience cumulée (79 900 auditeurs). La station enregistre une DEA de 1h45 selon Médiamétrie.

L’étude a été réalisée du 5 octobre au 8 novembre 2020 auprès d’un échantillon de 651 personnes représentatives de la population âgée de 13 ans et plus, interrogées en français ou en mahorais par interviews téléphoniques assistées par ordinateur. Plus de 50% de ces interviews ont été réalisées sur téléphone mobile.