L'audience de la radio aux Antilles

En Guadeloupe, 1% d'audience cumulée représente 3 261 auditeurs de 13 ans et plus. Comme d'habitude, RCI Guadeloupe domine toujours, très largement ses concurrentes avec une audience cumulée de 41.4%, une PDA de 45.4% et une DEA à 3h35. Seule Guadeloupe La 1ère tente de suivre ce rythme soutenu avec 27.2% en AC, 24.7% de PDA et une DEA de 2h58. Toutes les autres stations sont en-dessous des 10 points d'audience cumulée.

En Guadeloupe, 1% d'audience cumulée représente 3 154 auditeurs de 13 ans et plus. Là encore, le classement est identique avec RCI Martinique qui atteint 40.8% d'audience cumulée pour 40.7 de PDA et une DEA à 03h00. Suit Martinique La 1ère avec respectivement 21.9%, 19.0% et 2h36.