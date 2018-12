L'audience de la radio à La Réunion

Par statut, sur l'île de La Réunion, ce sont les radios privées commerciales qui génèrent le plus d'audience cumulée avec 68.5% pour une PDA de 77.6% (contre 68.7% et 80.6 de PDA il y a un an). Les radios privées associatives signent 4.2% d'audience cumulée pour 3.8 de PDA. Elles enregistrent sur le critère de la DEA un score de 2h20 contre 2h15 pour les radios de service public.

Sans surprises, le classement est solidement tenu par Freedom dont l'audience cumulée culmine à 36.4% (en hausse de près de 5 points sur un an. Freedom signe également la plus longue DEA à 2h39 ainsi que la plus haute PDA à 37.3%). Suivent Exo FM (13.6%), NRJ Réunion (13.0%) et Réunion La 1ère (11.6%).

Un point d'audience cumulée à La Réunion correspond à 6 967 personnes de 13 ans et plus.