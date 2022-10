"L'arrière-cuisine" le dernier livre de Bernard Thomasson

De l’adolescence fugueuse de Thierry Marx au Liban lointain d’Alan Geaam, de la belle amitié entre Andreas Mavrommátis et Georges Moustaki à la cuisine inclusive de Nadia Sammut, des doutes d’Anne-Sophie Pic à la résilience d’Alain Ducasse, voici 25 portraits plus savoureux les uns que les autres. Le livre idéal pour parcourir la France, à la découverte de femmes et d’hommes d’exception.

Depuis de nombreuses années pour franceinfo, Bernard Thomasson va à la rencontre des chefs dont il fait découvrir les univers. Journaliste, écrivain, producteur, il est président du jury du Prix Méditerranée des Écrivains Gastronomes.

L'ouvrage "L’arrière-cuisine" (256 pages) compile une série de portraits bouillonnants, et d'histoires gourmandes et de recettes délicieuses de 25 chefs français. Il paraîtra le 12 octobre prochain...