L'application Radio France veut être le "lieu de convergence pour les podcasts des médias publics"

Depuis 2020, l’application Radio France propose gratuitement à ses utilisateurs des milliers de podcasts réalisés par Arte Radio, France 24, France.TV, l’INA, La 1ère, Radio Canada, RFI, la RTBF et la RTS. Tous ces programmes sont à retrouver dans des espaces dédiés à chaque chaîne. Actualités nationales et internationales, débats, reportages, fictions, entretiens... "Une proposition unique de contenus qui viennent enrichir le catalogue déjà foisonnant de la bibliothèque audio des 7 antennes de Radio France" explique un communiqué.

"Ces programmes, régulièrement mis à jour, sont autant de fenêtres de découverte pour les utilisateurs et bénéficient de la performance de l'application Radio France qui s'est imposée comme une référence dans l'univers de l’écoute à la demande".