L’Ultrason Academy à la recherche des talents radio de demain

Cette année, un site dédié à l’ Ultrason Academy fait son apparition. Il permet aux personnes intéressées de comprendre les tenants et aboutissants de la formation, notamment avec des témoignages concrets d’animateurs ou journalistes qui sont passés par l’Ultrason Academy. Les futurs académiciens pourront également apprendre à connaitre les coachs, poser des questions et s’inscrire pour suivre la prochaine formation. Ce site n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien de la Ville de Nivelles. Grégory Leclercq, Echevin de la Culture : "La radio est essentielle pour écouter de la musique, s’informer, se cultiver ou simplement pour obtenir ‘une présence’. Elle permet aussi de créer du lien entre les uns et autres. Pour la Ville de Nivelles, soutenir nos radios locales, et plus particulièrement, la formation de celles et ceux qui les font, c’est permettre à ces services de perdurer, en quantité et en qualité, pour le plus grand bonheur des auditeurs et auditrices de tout âge" indique un communiqué.