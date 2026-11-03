L'Hebdo 228 s'intéresse aux auditeurs d'aujourd'hui et aux voitures de demain

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La nouvelle édition de "L'Année Audio" offre l'occasion de prendre le pouls des pratiques d'écoute en France. Emmanuelle Le Goff, Directrice Radio & Total Audio de Médiamétrie, revient sur les transformations du paysage audio et sur les indicateurs qui permettent de les comprendre. Quelle place la radio occupe-t-elle encore dans les habitudes des Français ? Comment évoluent la consommation des podcasts et l'utilisation des supports numériques ? Et comment les dispositifs de mesure accompagnent-ils ces changements ? Autant de questions abordées dans cet entretien, qui met également en perspective les enjeux des stations face à la diversification des usages.
Emmanuelle Le Goff rappelle une caractéristique du média : "La radio conjugue deux forces : une relation très personnelle avec chacun de ses auditeurs et la capacité de réunir des millions de personnes au même moment".
Jean-Éric Valli regarde ce qui se passe dans les voitures
Direction l'automobile pour le deuxième grand entretien de ce numéro. Jean-Éric Valli, président de Radioplayer France, présente un nouvel outil destiné à suivre les écoutes des radios dans les voitures connectées. Il explique quelles informations les stations pourront consulter, revient sur les premiers partenariats engagés avec les constructeurs et évoque les prochaines étapes du déploiement.
Dans un environnement où les plateformes numériques occupent une place croissante sur les écrans embarqués, la visibilité des radios constitue également un enjeu. Jean-Éric Valli insiste toutefois sur une distinction essentielle : "Il ne s’agit pas d’une mesure d’audience mais d’une mesure d’écoute, c’est très différent ! Nous ne pouvons pas dire combien de personnes écoutent la radio en voiture mais comment la radio est consommée".
Et toujours de quoi alimenter la semaine
Ces deux entretiens s'accompagnent des rendez-vous habituels de La Lettre Pro de la Radio L'Hebdo. Chaque mardi matin, les lecteurs retrouvent la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine et le Top 5 News des articles les plus consultés sur lalettre.pro. Le numéro propose également une sélection d'études consacrées à l'audio et des verbatims de professionnels du secteur. De quoi prolonger la lecture et suivre les évolutions de la radio et de l'audio digital tout au long de la semaine.
Le numéro 228 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d'un accès total et illimité à nos contenus, c'est par LÀ : chaque semaine, une cinquantaine d'exclusivités sont proposées sur le site.