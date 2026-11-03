L'Hebdo 228 s'intéresse aux auditeurs d'aujourd'hui et aux voitures de demain

La nouvelle édition de "L'Année Audio" offre l'occasion de prendre le pouls des pratiques d'écoute en France. Emmanuelle Le Goff, Directrice Radio & Total Audio de Médiamétrie, revient sur les transformations du paysage audio et sur les indicateurs qui permettent de les comprendre. Quelle place la radio occupe-t-elle encore dans les habitudes des Français ? Comment évoluent la consommation des podcasts et l'utilisation des supports numériques ? Et comment les dispositifs de mesure accompagnent-ils ces changements ? Autant de questions abordées dans cet entretien, qui met également en perspective les enjeux des stations face à la diversification des usages.

Emmanuelle Le Goff rappelle une caractéristique du média : "La radio conjugue deux forces : une relation très personnelle avec chacun de ses auditeurs et la capacité de réunir des millions de personnes au même moment".

