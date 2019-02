L'Autorité de la Concurrence veut plus de concentration et ouvrir les secteurs interdits à la publicité

Parmi les propositions formulées (qui concernent essentiellement la télévision), l'une d'entre elles devrait faire bondir les dirigeants des groupes de radios. "Certains secteurs sont interdits de publicité télévisuelle afin de protéger la diversité culturelle et les ressources des autres médias. Compte tenu de l'incertitude sur l'efficacité du dispositif, dans la mesure où ces secteurs ont largement recours à la publicité digitale, l'Autorité propose d'autoriser la diffusion de publicités pour le cinéma, l'édition et les promotions dans le secteur de la distribution." propose l'Autorité.En clair, autant d'annonceurs qui pourraient quitter le média radio et la presse pour aller vers d'autres supports. Selon une étude d’impact menée par France Pub, dans une telle hypothèse, la presse, la radio et la publicité extérieure pourraient perdre jusqu’à 576 millions d’euros d’investissements publicitaires par an, soit 44% du total des dépenses des annonceurs des secteurs concernés dans ces médias en 2017. "Ces secteurs subiraient des pertes financières conséquentes, accentuant les transferts de valeurs déjà existants au profit de la télévision et de certains acteurs du digital" estimaient les acteurs du média en novembre dernier.