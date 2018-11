Les radios opposées à l'ouverture de la publicité

Dans son discours, le ministre a indiqué que "le marché a été siphonné par les acteurs numériques ces dernières années. Et les pertes de la télévision sont lourdes : entre 2000 et 2017, les investissements publicitaires en télévision ont baissé de 15%, passant de 3.9 à 3.3 milliards d’euros". Les représentants de la presse, de la radio et de la publicité extérieure tiennent à rappeler les éléments de référence publiés par l’IREP : "le marché publicitaire de la télévision n’est pas passé de 3.9 à 3.3 milliards d’euros entre 2000 et 2017, mais bien de 3 à 3.3 milliards d’euros, soit une augmentation de 8% des investissements. Au contraire, et en total contraste avec la bonne santé des chaînes de télévisions, les recettes de la presse écrite sont passées sur la même période de 4.2 à 1.7 milliards d’euros, soit un recul sans précédent de -57%. Celles de la radio ont baissé de -3% (de 0.715 à 0.694 milliard d’euros) et celles de la publicité extérieure ont légèrement augmenté de +1% (passant de 1,174 à 1,181 milliard d’euros)". C’est pourquoi, les médias presse, radio et publicité extérieure manifestent à nouveau leur ferme opposition à toute modification de dispositions réglementaires structurantes du marché publicitaire.