L’Arcom salue la création de l’Alliance de la Radio

"La grande majorité des radios privées commerciales ont annoncé la création de l’ Alliance de la radio, association qui vise à porter la voix du secteur dans ce contexte de transformations structurelles du paysage radiophonique et de révolution des usages. Après la création de l’association Ensemble pour le DAB+, chargée de promouvoir la radio numérique terrestre, la naissance de l’Alliance de la radio démontre la capacité du secteur à envisager son avenir de manière collective et ambitieuse" note le régulateur.L’Arcom réaffirme "son attachement profond à la radio et sa volonté d’accompagner – conjointement avec les pouvoirs publics – les initiatives du secteur dans cette période charnière de transition numérique". Dans cette perspective, l’Arcom a proposé une trajectoire dans son livre blanc sur l’avenir de la radio publié en juin dernier (lire ICI ).