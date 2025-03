Les alertes automatiques via DAB+ bientôt sur les récepteurs

Pour les professionnels de la radio, cette avancée représente un argument supplémentaire pour renforcer la place de la diffusion hertzienne dans les tableaux de bord automobiles. Bernie O’Neill, directrice de projet au WorldDAB, rappelle que la radio, technologie robuste et difficile à pirater, conserve ainsi un rôle clé dans les situations d’urgence. La possibilité pour les véhicules équipés en DAB+ de recevoir des alertes ciblées et immédiates est un enjeu majeur. Les tests incluent des vérifications sur les dispositifs embarqués, avec une synchronisation minutieuse et des cycles de réveil toutes les minutes.

L’ensemble des informations et spécifications relatives à cette norme et au système ASA est accessible sur le site de WorldDAB ainsi que sur les plateformes dédiées en Allemagne. Ce lancement ouvre la voie à une nouvelle génération de récepteurs capables de répondre aux besoins des utilisateurs en matière de sécurité, en mobilité comme à domicile.