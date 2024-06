L'Arcom organise les Assises de la radio

L'Arcom s'intéressera aux évolutions dans la diffusion et l'écoute avec la participation de Basma Bonnefoy (directrice générale adjointe du pôle radio du groupe M6), Pierre Boucard (directeur de SUN), Cécile Chambaudrie (représentante de RadioPlayer), Jean-Paul Dietsch (directeur général adjoint de l’ACPM) et Justine Gheeraert (responsable des partenariats stratégiques à la direction du numérique de Radio France).

Plusieurs professionnels seront également réunis pour aborder le DAB+ : Charles-Emmanuel Bon (secrétaire général de Radio France et président de l’association Ensemble pour le DAB+), Emmanuelle Le Goff (directrice de la radio Médiamétrie), Alain Liberty (directeur général des radios musicales de Lagardère), Florence Philbert (directrice générale des médias et des industries culturelles) et Christophe Schalk (président du SIRTI et de Top Music)