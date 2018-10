L'Almanach 2019 Notre Temps en partenariat avec France Bleu

C’est devenu un rendez-vous incontournable : depuis sa création en 2008, l’Almanach égaye les 365 jours de l’année, au fil des saisons, au gré de ses rubriques. Une invitation au voyage, en quête des trésors cachés de nos régions. ​L'édition 2019 revendique "un contenu très riche organisé au fil des saisons". Au fil des pages, le lecteur y trouvera plus de 250 jeux, des conseils et des astuces (forme, beauté, cuisine, jardinage...), des anecdotes historiques, des expressions françaises, des cartes postales des régions ou encore quelques trésors de la chanson française. "Riche en surprises et en divertissements", et à travers chaque saison, l'auditeur de France Bleu plongera dans l’histoire et le patrimoine inépuisable de nos régions et surtout gardera l’esprit curieux.