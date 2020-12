L'Agence franceinfo a 5 ans

"À l’heure où l’information est de plus en plus dense, complexe et rapide et face à une actualité imprévisible, il est plus que jamais crucial de mettre la vérification de l’info au coeur d’une rédaction. Depuis 5 ans, l’Agence franceinfo nous permet une fluidité de circulation des informations certifiées entre les antennes et renforce ainsi la puissance de notre média d’information multi-supports : radio, télévision et numérique. Cette organisation est le garant de la relation de confiance qui nous lie à nos publics" explique Estelle Cognacq directrice adjointe de franceinfo, en charge de l’Agence et de la certification de l’information.

"En créant, au sein de la rédaction, une agence dédiée à la veille et à la vérification, franceinfo a fait oeuvre de pionnier : cinq ans après sa création, l’agence publie près de 20 000 dépêches par an et défend sur toutes ses antennes radio, numérique, télé et réseaux sociaux, les standards les plus élevés en matière d’honnêteté et de fiabilité de l’information" assure Vincent Giret, directeur de franceinfo.