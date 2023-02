L’Académie des antennes de Radio France recrute en 2023

Plusieurs stages seront proposés à Radio France avec l'Académie 2023 : "Animateur et animatrice radio" (vous travaillerez soit au sein de l’une des 44 stations France Bleu, soit au sein d’une antenne nationale (FIP ou Mouv’), "Chroniqueur, chroniqueuse" (vous interviendrez à l’antenne pour concevoir, créer et présenter des contenus originaux dans le cadre d’une rubrique régulière) et "Attaché, attachée de production" (vous collaborerez à toutes les actions nécessaires à la préparation et au bon déroulement d'une émission, aux côtés du producteur, de l’animateur, ou du journaliste en charge de cette émission et toute l’équipe en charge de la réalisation).

Des stages de "Réalisateur, réalisatrice" et de "Chargé et chargée d'édition numérique" sont aussi proposés...