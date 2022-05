L'ARRA dénonce des démarches administratives trop chronophages

"Très à l'écoute de nos préoccupations, et réceptif à nos souhaits d'alléger les démarches administratives qui deviennent de plus en plus chronophages pour nos structures, Hervé Godechot nous a confirmé que la note d'activité annuelle pouvait être composée a minima de la fiche d'identité de la radio, de son rapport d'activité ainsi que de son bilan et compte de résultat. Des pièces suffisantes à l'acceptation de la note d'activité annuelle par le CTA de Toulouse. Nous remercions une nouvelle fois Monsieur le Conseiller de l'attention toute particulière apportée à nos requêtes et à l'issue favorable apportée à ces dernières" explique un communiqué.