L'ARRA accélère la transition écologique des radios associatives

Ce projet sera mené en collaboration étroite avec le projet Ondes Durables, porté par la Fédération des Radios Associatives en Pays-de-la-Loire (FRAP) et la Coordination des Radios Locales et Associatives de Bretagne (CORLAB), afin de mutualiser les données et renforcer la transition écologique des radios associatives sur l’ensemble du territoire.

Pour mener à bien cette transformation, l'ARRA est accompagnée par des professionnels reconnus de la transition écologique dans le secteur culturel, dont David Irle, Marion Ser et Pablo Belime, spécialistes des enjeux environnementaux pour les médias et la culture.