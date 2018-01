L'ARC du Canada lance son application Android

De fait, l'application "radios ARCC" pourra être installée non seulement sur "les téléphones intelligents", mais également les tablettes tactiles, les ordinateurs Chromebook équipés du Play Store, ainsi que les boîtiers et téléviseurs connectés fonctionnant avec Android. Pas moins 13 698 modèles distincts d'appareils pourront installer l'application, alors que 14 999 sont répertoriés dans l'outil de développement pour Android . Les appareils devront disposer au minimum d'une version d'Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) afin d'y installer l'application en question, ce qui permettra à plusieurs personnes d'en profiter même si elles ne possèdent pas de la dernière version à jour.En ne brûlant pas les étapes cette fois-ci, l'ARC du Canada estime offrir une application qui fonctionne le mieux possible sur plusieurs appareils d'une même plateforme, et, par la suite, elle compte proposer une version pour iOS dans un avenir qu'elle souhaite le plus tôt possible. Certaines stations ne sont pas encore disponibles, mais celles-ci devraient l'être dès que leur flux audio pourra être intégré au répertoire des stations.