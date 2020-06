L’AFP déploie sa stratégie de podcasts avec Ausha

“Ce qui est fascinant avec le podcast, c’est la souplesse du format qui permet une très grande créativité. Nous considérons Twenty Twenty comme un premier projet pilote, qui doit nous permettre d’emmagasiner de l’expérience dans le monde du podcast et de l’audio” a-t-il ajouté... Avec son réseau sans égal, déployé sur 151 pays, l’Agence France-Presse est bien placée pour observer un usage en fort développement partout avec une adoption renforcée dans les régions où les contenus audio d'information sont les plus forts. Dans son rôle d’agence, l’AFP poursuit sa réflexion sur la meilleure façon d’accompagner ses clients et partenaires dans ce développement massif de l’audio qui séduit tous les types d’audience et attire également un public plus jeune.